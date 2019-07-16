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FURIA — INTZ: прогноз на киберспортивный матч по CS:GO

FURIA — INTZ: прогноз на киберспортивный матч по CS:GO
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17 июля состоится киберспортивный матч Americas Minor — StarLadder Major 2019 по CS:GO, в котором встретятся FURIA eSports и INTZ eSports.

Ставка: победа FURIA за 1.36.

FURIA eSports находятся на 7-м месте в топе. Возможно, на сегодняшний день это лучшая команда Бразилии, ведь в MIBR сейчас огромные проблемы. Парни уже показывали, что способны сражаться на равных с топовыми командами на таких турнирах, как DreamHack Masters Dallas 2019, где заняли 3-4-е место, и ECS Season 7 Finals, где были вторыми.

INTZ eSports — также команда из Бразилии, но эти ребята расположились аж на 45-й строчке мирового рейтинга. Сразу понятно, что INTZ крайне редко выбираются на крупные турниры и так же редко занимают хорошие места на локальных. На Americas Minor коллектив INTZ eSports попал через закрытые квалификации, где заняли 2-е место, проиграв в финале команде Sharks. Игроки этой команды никогда не блистали, и я сильно сомневаюсь, что что-то изменилось. INTZ eSports является самой слабой командой в своей группе и не сможет никого обыграть.

FURIA на голову сильнее своего оппонента. Даже фактор bo1 встречи никак не ломает веру в их победу. INTZ пока способны лишь играть свои локальные турниры, вот когда там они начнут показывать хорошие результаты, тогда можно будет брать планку повыше.

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