Вихлянцева — Гаврилова: эксперты назвали фаворита матча 2-го круга в Лозанне

Сегодня, 17 июля, в матче 2-го круга турнира WTA в Лозанне россиянка Наталья Вихлянцева сыграет с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой. Букмекеры назвали фаворита встречи.



Поставить на победу Вихлянцевой можно с коэффициентом 1.65. Это примерно 57% вероятности. Шансы Гавриловой букмекеры оценили коэффициентом 2.25 (43%).



Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 21 гейм, можно за 1.90. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что теннисистки не доберутся до этой отметки.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход поединка — победа Вихлянцевой в двух сетах (коэффициент 2.40).



Победитель матча в четвертьфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии француженки Ализе Корне и итальянки Ясмин Паолини.