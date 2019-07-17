Тунис — Нигерия: прогноз Ильи Казакова на игру за 3-е место Кубка Африки
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч за 3-е место Кубка африканских наций между сборными Туниса и Нигерия. Встреча пройдёт в столице Египта Каире 17 июля и начнётся в 22:00 мск.
Ставка: победа Нигерии за 2.50.
«Попробую отдать победу в этом матче сборной Нигерии со счётом 2:1. У обоих соперников за плечами разочарование полуфиналов, но мне кажется, что нигерийцы по своему характеру более лёгкие люди и им должно повезти в матче за 3-е место, в том, что касается более быстрого восстановления от негативных эмоций.
Поэтому мой прогноз — обе команды забьют, победа сборной Нигерии в основное время, точный счёт 1:2, ну и игра окажется верховой», — сказал Казаков.
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