«Арсенал» — «Бавария»: прогноз Нобеля Арустамяна на товарищескую встречу

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч Международного кубка чемпионов — 2019 «Арсенал» — «Бавария».



Ставка: минимум 4 гола в матче за 2.35.



«Я думаю, что, когда только-только начинается межсезонье – полноценное, европейское, — когда команды проводят свои первые матчи, сложно делать какие-то глобальные выводы. Понятно, что на первый план выходит становление команд.



Но так как «Бавария» и «Арсенал» команды, которые пропагандируют атакующий футбол, я предположу, что в этом матче будет открытый футбол и тренеры будут наигрывать варианты именно впереди.



Поэтому мой прогноз – тотал больше 3,5 гола», — сказал Арустамян.