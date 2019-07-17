«Арсенал» — «Бавария»: прогноз Ильи Казакова на матч международного турнира

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч предсезонного турнира «Международный кубок чемпионов»—2019 «Арсенал» – «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» со счётом 2:0 за 9.25.



«Никто толком не представляет, в каких составах будут играть команды. Предстоящий матч — подготовительный период и начало серии выставочных товарищеских матчей. Хотя вывеска очень громкая — «Арсенал» — «Бавария», мне кажется, что неопределённость сохраняется очень высокая.



На мой взгляд, «Бавария» является командой, которая крепко стоит на ногах и знает, чего она хочет. В то время, как «Арсенал» в подготовительный период только пытается найти себя.



Мой прогноз — «Бавария» выиграет со счётом 2:0, забив по голу в каждом из таймов, «Арсенал» не забьёт, и игра окажется низовой», — сказал Казаков.