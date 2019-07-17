«Арсенал» — «Бавария»: прогноз Романа Нагучева на контрольный матч

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев сделал прогноз на матч предсезонного турнира Международный кубок чемпионов «Арсенал» – «Бавария».



Ставка: обе забьют за 1.55.



«Предсказывать матчи Международного кубка чемпионов очень сложно, потому что там играют составы, которых порой не знаешь, особенно во вторых таймах. Здесь говорить, что «Бавария» фаворит или же «Арсенал», совершенно бессмысленно и, можно даже сказать, глупо. Поэтому, мне кажется, в таких матчах надо ставить на голы. Как правило, забитые мячи случаются.



Я комментировал много матчей Кубка чемпионов, и ни один из них не закончился нулевой ничьей. Мне кажется, что в предстоящем матче обе команды забьют. Такой вариант видится мне самым правильным для матча двух команд, у которых, в принципе, любой состав является атакующим», — сказал Нагучев.

