G2 — Made in Brazil: прогноз на киберспортивный матч по CS:GO

Завтра, 18 июля, состоится киберспортивный матч IEM Chicago 2019 по CS:GO, в котором встретятся G2 Esports и Made in Brazil.



Ставка: победа G2 за 1.51.



G2 Esports находится на девятом месте в топе. Парни очень долго искали свою игру и наконец-то вошли в топ-10 команд мира. А к этому их привели следующие достижения: 3-4-е место на DreamHack Open Tours 2019, 5-6-е на DreamHack Masters Dallas 2019 и самое главное — 2-е место в рамках ESL Pro League Season 9 Finals. Прелесть данной команды в том, что практически каждый игрок способен взять игру на себя, когда это необходимо. У G2 нет стабильного топ-фрагера, если мы посмотрим на результаты команды за последние три месяца, то увидим, что лидер по убийствам практически постоянно меняется.



MIBR расположились на 12-й строчке мирового рейтинга. Данный коллектив из Бразилии переживает не лучшие времена. За последние несколько месяцев MIBR не добились никаких результатов, которые бы можно было считать приемлемыми для команды такого уровня. 7-8-е места в рамках ECS Season 7 Finals и ESL Pro League Season 9 Finals. После этих событий команду покинул felps, а на его место пришёл бывший игрок Luminosity Gaming — LUCAS1.



О будущем коллектива Made in Brazil говорить сложно. Coldzera уже покинул состав, а заменить его на другого игрока уже не представляется возможным. Вместо него вынужден играть тренер коллектива MIBR — Zews. Данная личность уже имеет небольшой опыт в замене про-игроков, так как подобная ситуация случалась в его карьере, когда он был тренером в Team Liquid. Поэтому совсем списывать бразильскую команду со счетов не стоит.

Полноценная команда, парни, которые играют друг с другом уже много месяцев и могут друг на друга положиться, играют с командой, в которой на замене сидит тренер. Пусть Zews и неплохо себя показывает, но для победы в bo3-противостоянии этого будет мало. Если G2 вдруг не потеряют форму, то у MIBR здесь шансов очень мало.