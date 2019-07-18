Кудерметова — Ди Джузеппе: котировки на матч 2-го круга турнира в Бухаресте

Сегодня, 19 июля, в матче 2-го круга турнира WTA в Бухаресте россиянка Вероника Кудерметова сыграет с представительницей Италии Мартиной Ди Джузеппе. Букмекеры назвали фаворита встречи.



Поставить на победу Вихлянцевой можно с коэффициентом 1.27. Это примерно 74% вероятности. Шансы Ди Джузеппе букмекеры оценили коэффициентом 3.80 (26%).



Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 21 гейм, можно за 1.95. С коэффициентом 1.80 можно поставить на то, что теннисистки не доберутся до этой отметки.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход поединка — победа Кудерметовой в двух сетах (коэффициент 1.67).



Победитель матча в четвертьфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии испанки Алены Большовой и Барборы Крейчиковой из Чехии.