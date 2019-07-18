Кудерметова — Ди Джузеппе: котировки на матч 2-го круга турнира в Бухаресте
Сегодня, 19 июля, в матче 2-го круга турнира WTA в Бухаресте россиянка Вероника Кудерметова сыграет с представительницей Италии Мартиной Ди Джузеппе. Букмекеры назвали фаворита встречи.
Поставить на победу Вихлянцевой можно с коэффициентом 1.27. Это примерно 74% вероятности. Шансы Ди Джузеппе букмекеры оценили коэффициентом 3.80 (26%).
Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 21 гейм, можно за 1.95. С коэффициентом 1.80 можно поставить на то, что теннисистки не доберутся до этой отметки.
По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход поединка — победа Кудерметовой в двух сетах (коэффициент 1.67).
Победитель матча в четвертьфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии испанки Алены Большовой и Барборы Крейчиковой из Чехии.
- 18 июля 2019
-
10:07
- 17 июля 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:03
- 16 июля 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:01
- 15 июля 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 14 июля 2019
-
19:15
-
18:30
Партнерский контент