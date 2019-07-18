«Торпедо» Кутаиси — «Ордабасы»: прогноз Игоря Криушенко на встречу Лиги Европы

Известный футбольный специалист, тренировавший БАТЭ, «Динамо» (Минск), «Сибирь» и национальную сборную Беларуси, Игорь Криушенко дал прогноз на ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 «Торпедо» Кутаиси — «Ордабасы».



Ставка: победа «Ордабасы» за 1.85.



«Ордабасы», действительно, доминировал всю первую игру с «Торпедо» Кутаиси. Команда играла с давлением и высоким прессингом. Очень большое значение для игры шымкентцев имеет опорный полузащитник Диакате, который отдает очень качественные острые передачи – как вразрез, так и между линиями. По ходу встречи «Ордабасы» перестроил игру, — опустил Махлангу вниз и начал играть в два опорных полузащитника, чтобы легче было развивать атаки. Это дало свои определенные плоды.



Команда хорошо комбинирует, выстраивает треугольники и ромбы на флангах. Вскрывая оборону соперника, имела много хороших моментов, единственное, что удалось забить только один раз. Соперник ничем не удивил, оборонялся, старался создавать плотность у своих ворот, поэтому многое решали стандарты. Хотя даже в этой ситуации игроки «Ордабасы» находили и проникающие передачи в штрафную, и во втором тайме пошли хорошие фланговые передачи на центрального нападающего. Единственное, не хватило совсем немного везения.



Я думаю, Кахабер Цхададзе, который много поработал и в грузинском футболе, и, как игрок и тренер, достаточно хорошо знает и грузинский футбол, и ту же команду «Торпедо» Кутаиси. Мне кажется, что он изучил ее не только по видеоматериалам, но, скорее всего, общался и с коллегами из Грузии, которые дали ему информацию. Если «Ордабасы» сыграет так же агрессивно и так же достаточно высоко прессингуя соперника, то в Тбилиси у него проблем возникнуть не должно, и, полагаю, команда пройдет в следующий раунд. Поэтому поставлю на чистую победу «Ордабасы», — сказал Криушенко.

