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Директоров иностранных букмекерских компаний депортировали из Кении

Директоров иностранных букмекерских компаний депортировали из Кении
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Власти Кении приняли решение депортировать из страны 17 директоров иностранных букмекерских компаний. Причиной стала обеспокоенность государства ростом игровой зависимости среди населения страны.

Перед этим в Кении отказались продлевать лицензию 19 букмекерских компаний. Кроме того в правительстве заявили, что планируют ввести новый налог в 10% с суммы каждой ставки. Вырученные деньги планируется потратить на борьбу с игроманией.

Имён компаний и директоров не называют, однако сообщается, что среди высланных из страны есть граждане России, Болгарии, Польши и Италии. Точно известно, что среди пострадавших известный букмекерский бренд SportPesa.

При этом букмекерская индустрия в Кении быстро развивается, совокупный доход компаний за 2018 год составил около $ 2 млрд.

Источник: Reuters

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