Директоров иностранных букмекерских компаний депортировали из Кении

Власти Кении приняли решение депортировать из страны 17 директоров иностранных букмекерских компаний. Причиной стала обеспокоенность государства ростом игровой зависимости среди населения страны.
Перед этим в Кении отказались продлевать лицензию 19 букмекерских компаний. Кроме того в правительстве заявили, что планируют ввести новый налог в 10% с суммы каждой ставки. Вырученные деньги планируется потратить на борьбу с игроманией.
Имён компаний и директоров не называют, однако сообщается, что среди высланных из страны есть граждане России, Болгарии, Польши и Италии. Точно известно, что среди пострадавших известный букмекерский бренд SportPesa.
При этом букмекерская индустрия в Кении быстро развивается, совокупный доход компаний за 2018 год составил около $ 2 млрд.
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