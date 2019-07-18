ФНС сможет выявлять нелегальных букмекеров и организаторов лотерей

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, наделяющий ФНС России правом выявления нелегальных букмекеров и организаторов лотерей. Законопроект вносит поправки в законы «О лотереях» и «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».



ФНС будет находить и передавать доменные имена нарушителей в Роскомнадзору, который, в свою очередь, будет включать их в Единый реестр запрещенных сайтов.



Кроме того, ФНС получит право проводить контрольные закупки. Полномочиями по совершению сделки наделят трех сотрудников ФНС. Под видом обычных клиентов они три раза в сутки будут делать ставки у операторов азартных игр. Средняя сумма ставки сотрудника составит 240 рублей, а годовой бюджет на контрольные ставки составит 533250 рублей.



Теперь законопроекту предстоит пройти утверждение в Совете федерации и у Президента РФ.