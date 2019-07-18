Букмекеры оценили шансы Ирины Шейк отбить Бредли Купера у Леди Гаги

Аккаунт Леди Гаги в «Инстаграме» заполонили комментарии русскоязычных пользователей. Люди обсуждают связь певицы и актрисы с Бредли Купером, который ради Гаги разорвал отношения с российской моделью Ириной Шейк. Букмекеры принимают ставки на развитие событий.
Поставить на то, что Леди Гага до 1 сентября 2019 года объявит в своих соцсетях о беременности, можно с коэффициентом 2.00. Это соответствует вероятности 46%. Поставить на то, что объявления не случится, можно за 1.75 (54%).
Вероятность того, что Гага объявит о скорой свадьбе с Купером до 1 сентября, аналитики оценили коэффициентом 15.00 (7%). Наконец, сделать ставку на то, что Ирина Шейк до 1 сентября возобновит отношения с актёром, можно за 25.00 (4%).
Роман Купера и Гаги стали активно обсуждать после премьеры фильма «Звезда родилась» осенью 2018 года. Поклонники Леди Гаги и Брэдли Купера неустанно обсуждали возможный роман двух селебрити.
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