Букмекеры оценили шансы Ирины Шейк отбить Бредли Купера у Леди Гаги

Аккаунт Леди Гаги в «Инстаграме» заполонили комментарии русскоязычных пользователей. Люди обсуждают связь певицы и актрисы с Бредли Купером, который ради Гаги разорвал отношения с российской моделью Ириной Шейк. Букмекеры принимают ставки на развитие событий.



Поставить на то, что Леди Гага до 1 сентября 2019 года объявит в своих соцсетях о беременности, можно с коэффициентом 2.00. Это соответствует вероятности 46%. Поставить на то, что объявления не случится, можно за 1.75 (54%).



Вероятность того, что Гага объявит о скорой свадьбе с Купером до 1 сентября, аналитики оценили коэффициентом 15.00 (7%). Наконец, сделать ставку на то, что Ирина Шейк до 1 сентября возобновит отношения с актёром, можно за 25.00 (4%).



Роман Купера и Гаги стали активно обсуждать после премьеры фильма «Звезда родилась» осенью 2018 года. Поклонники Леди Гаги и Брэдли Купера неустанно обсуждали возможный роман двух селебрити.