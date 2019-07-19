Сенегал — Алжир: прогноз Алексея Андронова на финал Кубка Африки

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на финальный матч Сенегал — Алжир на Кубке африканских наций — 2019.
Ставка: обе забьют за 2.25.
«Финал Кубка Африки, и играют сборные Сенегала и Алжира. Никто не ждёт результативного футбола в финале. Сенегальцы демонстрируют достаточно бетонную модель игры, особенно на стадии плей-офф. Видимо, понимая, что им важно сыграть на ноль у собственных ворот, а в атаке уже группа игроков сможет что-то создать.
Алжирская команда чуть более открытая. Мне кажется, что финал не должен получиться противостоянием защит. И те, и другие постараются выиграть его в атакующей манере игры. Как-то логично об этом думать. То, что перекос в букмекерской линии в сторону забитых мячей, — этим надо пользоваться. Не обязательно финал должен завершаться счётом 0:0 или 1:0. Тотал не слишком хорош для рассмотрения, а вот вариант «обе забьют» мне очень нравится. Коэффициент на это 2,25. По-моему, просто прекрасно», — сказал Андронов.
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