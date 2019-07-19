Сенегал – Алжир: прогноз Александра Неценко на решающую игру Кубка Африки

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на финальный матч Кубка африканских наций Сенегал – Алжир.

Ставка: чемпионом станет Алжир за 1.95.



«Для Сенегала Алжир исторически очень неудобный соперник. В 22 матчах между ними было зафиксировано всего 4 победы «львов Теранги». Мало того, в истории Кубка Африки Алжир не проиграл сенегальцам ни одного из 8 матчей. Только в двух из них была зафиксирована ничья.



За Сенегал на этом турнире отличная работа тренера Алиу Сиссе и голод до долгожданной победы в Кубке Африки. У «львов Теранги» был лишь финал 2002 года, когда с тогдашним капитаном команды Сиссе они проиграли Камеруну. Сенегальцы на турнире смотрятся прагматичнее и чуть скучнее, чем Алжир, но это позволило им в 5 матчах из 6 одержать сухие победы. Единственный мяч на КАН сенегальцы пропустили в группе от Алжира, уступив 0:1.



Алжир действует разнообразнее, хотя у этой команды смущает позиция центрфорварда. Слимани сезон провалил и сидит в запасе, а Бунеджа раз за разом запарывает моменты. Но у «лис пустыни» прекрасно себя чувствует игрок момента Марез, прекрасно ведут игру Бенассер и Фегули, а на фланге атаки прекрасно смотрится Белаили. Не забываем про резервиста Уна, который забил уже 3 мяча.



С учётом того, что из-за дисквалификации финал пропустит ключевой центральный защитник Сенегала Кулибали, а он — один из главных способов начала атаки, значит, там и порвётся. Тем более у Сенегала весь турнир в центре обороны играет номинальный опорник «Кристал Пэлас» Шейху Куйяте.



Вспоминая, что Алжир на КАН пропустил всего 2 мяча, а Сенегал – 1, наивно полагать, что в финале будет невероятно результативный матч. За последние 10 финалов КАН в половине случаев матч не завершался в основное время. Не исключено, что команды опять залезут в дополнительное время или пенальти, поэтому я бы предпочел поставить на то, что Алжир возьмёт Кубок Африки, и добавил бы тотал голов меньше 3,5», — сказал Неценко.