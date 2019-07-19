Эксперты назвали вероятность побега Кокорина и Мамаева из колонии

Эксперты назвали вероятность того, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев совершат побег из колонии. Если футболистам, отбывающим срок, удастся бежать, то сыграет ставка с коэффициентом 100.0. Это соответствует вероятности 1%.



Напомним, 10 июля СМИ опубликовали информацию о том, что из колонии, в которой находятся Кокорин и Мамаев, сбежали двое заключённых. Позднее в УФСИН сообщили, что это был самовольный выход из участка.



В октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев. В ИК-4 были отправлены братья Кокорины и Мамаев.