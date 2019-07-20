Пакьяо — Турман: бонус за верный прогноз на бой

В ночь на 21 июля по московскому времени филиппинец Мэнни Пакьяо и американец Кит Турман сойдутся в бою за титул неоспоримого чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) по версии WBA. По оценке букмекеров, Пакьяо — фаворит матча. Поставить на его победу можно за 1.65, что соответствует 58% вероятности. Сделать ставку на успех Турмана можно за 2.35 (42%).
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Филиппинец в предыдущем бою единогласным решением судей победил экс-чемпиона мира в четырёх весовых категориях Эдриена Бронера. Турман в предыдущем поединке оказался сильнее Хосесито Лопеса. Американец до сих пор остается непобедимым.
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