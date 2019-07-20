«Ростов» – «Спартак»: прогноз Александра Шмурнова на матч 2-го тура РПЛ

Популярный комментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» – «Спартак». Игра состоится сегодня, 20 июля, и начнётся в 21:30 мск.



Ставка: обе команды забьют за 2.00.



«Всё-таки “Спартак” при всей своей невыразительности в матче с “Сочи” создал достаточно моментов, чтобы говорить о том, что есть определённые ходы в атаке. Да, всё правильно говорят те критики Олега Кононова, что нет явного рисунка, нет поставленной игры. Её нет, но мастеров-исполнителей достаточно высокого уровня в “Спартаке” хватает, и ждать, что он рассыплется, развалится и совсем ничего не забьёт в Ростове, я думаю, не нужно.



“Ростов”, конечно же, при Валерии Карпине играет против “Спартака” с особым наслаждением. Иногда это не получается, но главное, что “Ростов” никогда не играет со “Спартаком” в какой-то вялый футбол. “Ростов” всегда напряжён и сосредоточен. Теперь, с таким Шомуродовым, который, кстати, и забил тот самый победный гол в ворота “Спартака” в прошлом сезоне, “Ростов” имеет все шансы выиграть вновь, ну или во всяком случае не остаться без гола.



Вот поэтому я и ищу ставку, которая была бы по-настоящему близкой к реальности, но с приличным коэффициентом. На мой взгляд, эта ставка кроется в забитых мячах. Итак, в матче “Ростова” и “Спартака” я выбираю ставку «обе команды забьют». Букмекеры предлагают за неё коэффициент 2. За это и буду болеть!» — сказал Шмурнов.