«Крылья Советов» — «Арсенал»: прогноз Алексея Андронова на матч 2-го тура РПЛ

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Крылья Советов» — «Арсенал». Встреча состоится сегодня, 20 июля, на стадионе «Космос Арена» в Самаре.



Ставка: тотал больше 2 мячей за 1.90.



«Мне кажется, что букмекеры по старой памяти немного занижают тотал на матчи российского чемпионата. Действительно, на старте в нём обычно забивают немного. Но это больше относится к тем временам, когда чемпионат начинался весной. Всё это даже называли весенним футболом.



По первому туру мы видели, что «Крылья Советов» совершенно не собираются играть по схеме «все в обороне, а впереди как получится». Думаю, что недооценивать атакующий потенциал этой команды было бы неправильно.



Что касается «Арссенала», то здесь сравнивать некорректно. Первая игра была домашней, сейчас — гостевая. Но я не согласен с тем, что в этом матче не должно быть голов. Поэтому предлагаю ставку на «тотал больше 2 мячей с расходом» за 1,9. Мне наоборот кажется, что великолепные стадионы, построенные к ЧМ-2018, должны вдохнуть в футболистов какой-то дух, чтобы они получали удовольствие игры. А удовольствие любой получает, когда играет в атаке», — сказал Андронов.