ЦСКА — «Оренбург»: прогноз Егора Титова на матч второго тура РПЛ в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 2-го тура российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 ЦСКА — «Оренбург».
Ставка: тотал матча 2-3 гола за 1.95
«Запомнилась, конечно, последняя игра этих соперников, в которой ЦСКА сумел дома забить два мяча в ворота «Оренбурга», но проиграл — 2:3. Фернандеса там удалили. Очень нервный матч был. Хотя до этого ЦСКА все матчи всухую выигрывал у оренбуржцев.
«Оренбург» сейчас очень сильно изменился. Но против «Ростова» он мне понравился в целом, пусть второй тайм больше по счету играли ростовчане. ЦСКА пропустил мощную пощечину в Самаре. Но очень плохая игра была у «армейцев». ЦСКА — это безусловное разочарование первого тура, как и «Спартак».
Реабилитация ЦСКА необходима, придут болельщики. Но, думаю, будет непросто. Скорее всего, в один мяч «армейцы» победят, но я бы даже не рискнул на это поставить, честно говоря. Смущает форма ЦСКА, три матча проиграли на товарищеском турнире. Мне кажется, здесь лучше подстраховаться и сыграть «тотал матча 2–3 гола». Не удивлюсь, если ЦСКА вообще не выиграет, будет ничья — 1:1, например».
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