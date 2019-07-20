ЦСКА — «Оренбург»: прогноз Сергея Кривохарченко на встречу 2-го тура РПЛ

Комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч ЦСКА — «Оренбург» во 2-м туре РПЛ сезона-2019/20.



Ставка: победа ЦСКА и меньше 4 мячей в матче за 1.96.



«Поражение “Оренбурга” в выездной игре с “Ростовом” было прогнозируемым. Дело в том, что оренбуржскую команду в межсезонье покинул сразу ряд ведущих футболистов. Кто-то завершил карьеру, кто-то ушел на повышение, а с кем-то просто не продлили контракт. Тем более, особенно в первом тайме, ростовчане выглядели очень ярко и демонстрировали отличную игру. Поэтому проблем у “Оренбурга” очень много на старте этого сезона.



Поражение ЦСКА стало довольно неожиданным, ведь еще в самой концовке прошлого сезона «армейцы» просто камня на камне не оставили от “Крыльев Советов”. Однако в матче первого тура в Самаре хозяева поля полностью переиграли гостей из Москвы. Конечно, имели место не только коллективные ошибки футболистов «армейцев», но и индивидуальные просчеты. Однако, мне кажется, команда Виктора Гончаренко умеет делать выводы даже из самых болезненных поражений и быстро перестраиваться.



Думаю, для обеих команд многое стоит на кону в противостоянии, ведь, проигрывая два матча на старте чемпионата кряду, всегда рискуешь получить массу негативных эмоций и серьезное отставание от конкурентов. Уверен, ЦСКА возьмется за ум и при своих болельщиках продемонстрирует качественный футбол. В то же время, думаю, нас ждет довольно закрытая игра. Поэтому ставлю на победу ЦСКА + тотал меньше 3,5».