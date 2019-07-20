«Ростов» – «Спартак»: прогноз «Чемпионата» на матч 2-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» – «Спартак».



Ставка: победа «Ростова» с нулевой форой за 1.74.



«На момент выхода линии, ещё до старта сезона, «Ростов» считался аутсайдером этого матча. Коэффициент на их победу к началу первого тура плясал вокруг отметки 3.50. Спустя неделю хозяева идут у букмекеров фаворитом, а коэффициент колеблется в районе 2.40–2.50. Прогруз серьёзный.



Соответственно, за минувшие дни на успех подопечных Валерия Карпина были загружены солидные суммы. Объяснение самое что ни на есть очевидное — прогрузы начались в ходе матча с «Сочи», в котором выяснилось, что красно-белые готовы к чемпионату ничуть не лучше собранной по остаточному принципу за две недели команды.



Нужно учитывать, что красно-белые не выигрывали в Ростове-на-Дону аж с 2013 года. Московской командой тогда руководил Валерий Карпин, а единственный мяч на 88-й минуте после подачи Кима Чельстрёма с углового забил Маджид Уорис. То есть было это даже не в прошлой, а в позапрошлой жизни. С тех пор «Спартак» сыграл в Ростове шесть матчей, в которых потерпел пять поражений и набрал лишь одно очко.



Раз так, стоит изучить П1 с нулевой форой за 1.74 или 1Х через тотал. Например, вариант «Ростов» не проиграет + ТМ 3,5 гола идёт за 1.76. Если вы доверяете статистике, рассмотрите ИТБ 1,5 мяча «Ростова» за 2.55. Дончане забивают на своём поле как минимум два гола на протяжении шести встреч со «Спартаком».



Ставка попроще — ИТБ 1 гола «Ростова» за 1.70. Красно-белые многое позволяют у своих ворот, да и об опасных стандартах жёлто-синих забывать нельзя. Отыграть на ноль во второй раз подряд при такой защите гостям будет неимоверно сложно».

«Ростов» — «Спартак». Прогноз: красно-белые потеряют очки на берегах Дона «Ростов» забивает как минимум два гола на протяжении шести домашних встреч со «Спартаком».