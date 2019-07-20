«Ростов» – «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на игру 2-го тура РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» – «Спартак». Игра состоится 20 июля и начнется в 21:30 мск.
Ставка: «Ростов» победит за 2.45.
«Здесь дело даже не в том, какую игру показали команды в первом туре. Проблема в том, что у «Спартака» совершенно не налажена игра в атаке. Адриано, например, совершенно не хочет играть, это видно по его лицу. А Ломовицкий, Ташаев и другие футболисты, которые получают шанс проявить себя в основном составе, совершенно несостоятельны.
Все это было видно по игре с «Сочи» — командой, которая только-только собралась. Возможно, за неделю что-то и произошло в «Спартаке». Но «Ростов» на данный момент — команда более целостная, я бы так сказал. Поэтому здесь отдаю предпочтение хозяевам поля».
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