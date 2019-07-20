ЦСКА — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч 2-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 ЦСКА — «Оренбург».



Ставка: ЦСКА выиграет всухую за 2.16.



«Первая игра ЦСКА на «ВЭБ-Арене». Думаю, будет хорошая явка. В прошлом сезоне ЦСКА «Оренбургу» проиграл дома 2:3, играя большую часть матча в меньшинстве после удаления Марио Фернандеса. Многие тогда спорили, было удаление или его не было. Но факт остаётся фактом. «Армейцы» даже в меньшинстве сумели отыграться в первом тайме, сделав счёт 2:2, но во втором пропустили какой-то сумасшедший гол от Деспотовича.



То был другой «Оренбург». По первому матчу нынешнего сезона видно, что «Оренбург» потерял какой-то лоск. По организации игры всё осталось хорошо, а вот то, что умели делать нечто нестандартное Попович или Сутормин, к сожалению, размылось. В основном только стандарты и подачи были в игре с «Ростовом». Больше ничего толком он в той игре не показал.



«Армейцы» много контролировали мяч в Самаре, но до опасных моментов дело доходило редко. В первом тайме был шанс у Сигурдссона, какой-то момент был у Бийола. Но проиграли «армейцы» по делу. Правильно это признал после матча Виктор Гончаренко.



ЦСКА важно хорошо сыграть в обороне. Шарлия всё больше и больше должен сыгрываться с Васиным. Может быть, какие-то перестановки произойдут. Ну и Акинфеев. В первом домашнем матче ЦСКА важно сыграть на ноль. В приоритете у «армейцев» будет оборона, нужно не позволить сопернику провести быстрые контратаки. Нынешнюю атаку «Оренбурга» можно останавливать. Ну и в атаке ЦСКА что-то постарается реализовать. Рискну с хорошим коэффициентом сыграть победу ЦСКА всухую», — сказал Генич.