«Ростов» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч 2-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Ростов» — «Спартак».



Ставка: индивидуальный тотал «Ростова» больше 1 мяча за 1.80.



«Ростов» исторически дома хорошо играет со «Спартаком». Честно говоря, по матчу с «Сочи» не очень понятно, кто будет забивать у этого «Спартака». Не всегда же рассчитывать на Жиго или стандарты. Луис Адриано больше апеллирует к арбитрам. Ломовицкий на себя не берет, Бакаев потерялся. Новичок команды Мирзов — дополнительный такой подтекст, пикантности этому матчу его выход придал бы. Но он тренировался один, толком сборы не проходил. Если окажется в заявке, то, может быть, выйдет на какие-то последние минуты матча. Хотя в этом есть большие сомнения.



«Ростов» очень понравился по игре с «Оренбургом», особенно в первом тайме. Отличная группа атаки — Шомуродов, Ионов, Попов, Еременко. С креативом там все в порядке. Чернов поддерживает атаки. Норман в середине выглядит неплохо. Состав у «Ростова» даже поинтереснее, чем у «Спартака», как бы это парадоксально и крамольно ни звучало.



Думаю, «Ростов» один мяч точно забьет. Не исключаю, что он может забить и больше. Мой прогноз — «индивидуальный тотал «Ростова» больше 1 мяча» за 1,8. Оборона «Спартака» в матче с «Сочи» показала, что она не непроходима. Если уж у «Сочи» было 3-4 железных момента, у «Ростова» подавно эти моменты должны быть».