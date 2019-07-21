«Урал» — «Ахмат»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 2-го тура РПЛ
Спортивный журналист и популярный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 2-го круга РПЛ сезона-2019/20 «Урал» — «Ахмат».
Ставка: тотал больше 2,5 мячей за 2.55.
«Первую встречу «Ахмат» в нынешнем сезоне выиграл. Они в этом году, мне кажется, намного амбициознее, нежели раньше. Хорошо влияет приход Дениса Глушакова. Есть амбиции попасть в еврокубки — это тоже немаловажно.
«Ахмат» в этом матче явно имеет статус фаворита, тогда как «Урал», скорее, некая загадка. Да, они обыграли «Уфу» и смотрелись весьма неплохо, но можно в этом матче попробовать предположить, что будет много забитых мячей, а следовательно, пройдет тотал больше 2,5 мяча за весь матч с отличным коэффициентом — 2.55».
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