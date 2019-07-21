«Ювентус» — «Тоттенхэм»: прогноз Эльвина Керимова на матч товарищеского турнира

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Международного кубка чемпионов — 2019 «Ювентус» — «Тоттенхэм».
Ставка: обе забьют за 1.67.
«Ювентус» и «Тоттенхэм» стартуют в Международном кубке чемпионов и проведут свой матч в Сингапуре. Три года назад они уже играли друг с другом в рамках этого турнира. Тогда победил «Ювентус» 2:1 благодаря двум быстрым голам Дибалы и Бенатии. У лондонцев отличился во втором тайме Ламела.
На официальном уровне эти команды встречались в сезоне-2017/18, в 1/8 финала лиги чемпионов. В Турине поединок завершился вничью 2:2, а в Лондоне «Юве» смог перевернуть ход встречи и победил 2:1. Во всех упомянутых матчах проходила ставка «обе забьют». Я думаю, что в этот раз тоже можно смело прогнозировать голы обеих команд».
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