«Ювентус» — «Тоттенхэм»: прогноз Эльвина Керимова на матч товарищеского турнира

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Международного кубка чемпионов — 2019 «Ювентус» — «Тоттенхэм».



Ставка: обе забьют за 1.67.



«Ювентус» и «Тоттенхэм» стартуют в Международном кубке чемпионов и проведут свой матч в Сингапуре. Три года назад они уже играли друг с другом в рамках этого турнира. Тогда победил «Ювентус» 2:1 благодаря двум быстрым голам Дибалы и Бенатии. У лондонцев отличился во втором тайме Ламела.



На официальном уровне эти команды встречались в сезоне-2017/18, в 1/8 финала лиги чемпионов. В Турине поединок завершился вничью 2:2, а в Лондоне «Юве» смог перевернуть ход встречи и победил 2:1. Во всех упомянутых матчах проходила ставка «обе забьют». Я думаю, что в этот раз тоже можно смело прогнозировать голы обеих команд».