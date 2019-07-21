«Локомотив» — «Тамбов»: прогноз Михаила Поленова на матч 2-го тура РПЛ в Москве

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 2-го тура сезона-2019/20 РПЛ «Локомотив» — «Тамбов».
Ставка: тотал больше 3 за 2.75.
“Локомотив” довольно серьёзно заявил о своих претензиях на титул по итогам сезона. В матче за Суперкубок России «железнодорожники» в красивой манере переиграли действующего чепмиона страны питерский “Зенит” и взяли первый трофей в сезоне. Однако в первом туре чемпионата команда Юрия Сёмина довольно неожиданно не смогла на своём поле одолеть казанский “Рубин”, у которого много проблем и который покинул Курбан Бердыев. Та встреча завершилась мирных исходом — 1:1.
“Тамбов” является новичком элитного дивизиона российского футбола. Эта команда только делает первые шаги в РПЛ. Надо отметить, что пока получается вполне достойно. В стартовом туре в игре с “Зенитом” “Тамбов” смотрелся смело и обученно. Да, новичок проиграл со счётом 1:2, но на каких-то отрезках игры выглядел точно не хуже чемпиона.
Мне кажется, что в этом противостоянии вполне можно ждать голы с обеих сторон. “Локомотив” создал много моментов в игре с “Рубином”, пусть и реализовал всего один из них. “Тамбов” уже показал, что ему ничего не страшно, забив в ворота “Зенита”. Жду верховой матч и результативную игру. Советую поставить на тотал больше 3».
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