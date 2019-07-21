«Сочи» – «Зенит»: прогноз Георгия Черданцева на матч 2-го тура РПЛ

Комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» – «Зенит». Игра состоится 21 июля и начнется в 21:30 мск.



Ставки: «Сочи» не проиграет за 2.41, «Сочи» забьет за 1.74.



«Ничья. «Зенит» слишком академично играл с «Тамбовом», а «Сочи» провел отличный матч со «Спартаком» в стартовом туре. Первый домашний матч в высшей лиге, к тому же с чемпионом — лучше мотивации себя проявить просто быть не может.

Но главное — это качество игры, с которым у новичка лиги всё хорошо. «Зенит» же постепенно входит в сезон, впереди Лига чемпионов, поэтому до сентября, думаю, включаться на полную «Зенит» не будет. Потому и выбираю такие ставки».