«Сочи» — «Зенит»: прогноз Евгения Ловчева на игру 2-го тура РПЛ
Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Зенит». Игра состоится 21 июля и начнется в 21:30 мск.
Ставка: «Зенит» победит всухую за 2.45.
«Конечно, «Сочи» очень приглянулся в игре со «Спартаком». Но здесь нужно понимать, что в том матче сочинцы в основном занимались разрушением. Однако нельзя не заметить, что моменты у них были. С «Зенитом» же «Сочи» на своем поле будет играть смелее.
И, на мой взгляд, это добавляет шансов сине-бело-голубым. У «Зенита» отличное нападение. Дзюба великолепен в верховой борьбе, Азмун может протащить мяч на скорости. Думаю, «Зенит» у «Сочи» выиграет, причем, скорее всего, всухую».
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