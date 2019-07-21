«Сочи» — «Зенит»: прогноз «Чемпионата» на матч 2-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Зенит».



Ставка: победа «Зенита» в 1-2 мяча за 2.07.



«Сочи» остался в первом туре без очков только благодаря невезению и ловкости рук Владимира Москалёва. Агрессивный дебют, высокий прессинг, большое количество моментов и неназначенный пенальти произвели солидное впечатление. Проблема была только одна, но очень значимая.



Команда Александра Точилина явно находится не в лучших кондициях. В матче со «Спартаком» она встала минуте к 70-й, после чего вместо яркой контригры занималась исключительно затяжкой времени. Впрочем, трудно было ожидать чего-то иного после скомканной предсезонки и массовой закупки новичков в последние недели перед стартом сезона.



«Зенит» умеет добавлять по ходу игры, что и показал неделю назад. За проблемы с запасом сил (или опоздание тренера соперников при выходе из туалета) он готов наказывать. В связи с этим можно взять один из следующих вариантов по вкусу — П2 во втором тайме за 1.96, ИТБ 1 мяча «Зенита» во втором тайме за 2.10 и П2 по угловым во втором тайме за 1.63.



В составе «Сочи» много экс-игроков «Зенита», а «бывшие» часто выходят на первый план в матчах с предыдущими командами. Гости, разумеется, гораздо сильнее, но проблем с настроем у южан точно не будет, так что лёгкой прогулки и разгрома тут быть не должно. П2 в 1-2 мяча за 2.07 смотрится неплохо».

«Сочи» — «Зенит». Прогноз: питерцы одержат вторую победу в сезоне Ждём гола от «Зенита» во втором тайме.