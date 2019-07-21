«Сочи» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на матч 2-го тура РПЛ

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Зенит».



Ставка: обе забьют за 2.00.



«В какой-то степени матч забавный, потому что “Сочи” — это бывшее “Динамо” Санкт-Петербург, поэтому в каком-то смысле это ленинградское дерби. “Сочи” в первом туре потерпел обидное поражение от “Спартака”, у дебютантов Премьер-Лиги были все шансы на победу. Ряд комбинационных ходов, передачи в одно касание и выход по флангу — “Сочи” вполне мог не проиграть и выглядел очень хорошо. Южане по-прежнему играют без Барсова, лучшего бомбардира прошлого сезона, но есть Полоз, который получает шанс сыграть против своей бывшей команды.



“Зенит” со скрипом преодолел первый тайм матча с “Тамбовом”, но после перерыва забил два быстрых гола и сразу стало ясно, что потенциал у питерцев есть. Сине-бело-голубые затем пропустили необязательный гол, ошибку совершил Лунев. Не все стопроцентно с надёжностью у голкипера “Зенита”. Мне понравился Дриусси, думаю, что он уже близок к пику формы.



Пропущенный гол от “Тамбова” — это нехватка сил или излишняя академичность? “Сочи” на волне матча со “Спартаком”, почувствовав свою силу, может полететь вперёд. И мы знаем, что “Зенит” против таких команд получает много шансов, которые может использовать. На глазах своих зрителей южане будут атаковать. Мой прогноз — обе забьют с коэффициентом 2».