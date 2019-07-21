INTZ — FURIA: прогноз на киберспортивный матч по CS:GO

21 июля состоится киберспортивный матч Americas Minor — StarLadder Major 2019 по CS:GO, в котором встретятся INTZ eSports и FURIA eSports.



Ставка: победа FURIA за 1.33.



INTZ eSports — команда из Бразилии, крайне редко выбирается на крупные турниры и так же редко занимает высокие места на локальных. На Americas Minor коллектив INTZ eSports попал через закрытые квалификации, где занял 2-е место, проиграв в финале команде Sharks.



FURIA eSports находятся на 7-м месте в мировом топе. Возможно, на сегодняшний день это лучшая команда Бразилии, ведь в MIBR сейчас огромные проблемы. Парни уже показывали, что способны сражаться на равных с топовыми командами на таких турнирах, как DreamHack Masters Dallas 2019, где заняли 3-4-е место, и ECS Season 7 Finals, где были вторыми. Также помимо крупных турниров FURIA играют турниры от ESEA. Бразильцы прошлись по 31 сезону без особых проблем, заняв первые места во всех стадиях: ESEA MDL Season 31 North America, ESEA MDL Season 31 North America Finals и ESEA Season 31 Global Challenge.



Победитель этого матча автоматически станет участником StarLadder Major 2019. FURIA более достойны стать участниками ближайшего мэйджора, нежели INTZ. Но всё же они должны это доказать победой в сегодняшнем матче. Верю в ребят из FURIA, парни должны быть полностью сосредоточены на игре и подготовлены ко встрече с оппонентом.