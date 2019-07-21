«Динамо» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на матч 2-го тура РПЛ в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч во 2-го тура российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Динамо» — «Рубин». Встреча состоится сегодня, 21 июля, на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве.
Ставка: ничья за 3.25
«Динамо» мне очень понравилось в первом тайме матча с «Арсеналом», здорово выглядело. Играли динамовцы с преимуществом. Но второй тайм — полный провал. Но это объяснимо: первый тур, игра на выезде, хотели удержать минимальное преимущество. Не получилось.
Если брать за образец игру «Динамо» в первом тайме, то команда может бороться за шестёрку. А вот если играть так, как во втором тайме, то это снова только борьба за выживание. Нет нападающего пока, выручает Кардозу, который, конечно, очень сильно добавил в последнее время.
«Рубин» показал с «Локомотивом», что может и умеет играть в футбол. Ничего там не развалилось за межсезонье. Первый опыт Шаронова. Но он, однозначно, советуется и разговаривает с Бердыевым. Сразу без опыта играть такие матчи тяжело. Но «Рубин» понравился.
Думаю, здесь стоит рискнуть и поставить на ничью. Нервничать будут динамовцы, первый домашний матч всё-таки. И пока видно, что стабильности не хватает. На весь матч может не хватить динамовцев. «Рубин» же, как мы видели в первом туре, может добавить в концовке».
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