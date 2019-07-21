«Динамо» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч 2-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Динамо» — «Рубин».
Ставка: победа «Динамо» за 1.85.
«Первый домашний матч в сезоне для московского «Динамо». Не сомневаюсь, что стадион будет забит практически под завязку.
Исторически, конечно, «Рубин» один из самых неудобных соперников для «Динамо». В последний раз, если мне не изменяет память, динамовцы побеждали «Рубин» 3:0 при пустых трибунах в 2012 году. А если посмотреть предыдущие матчи, то можно было бы смело давать прогноз на ничью. В 35 матчах, включая товарищеские, «Динамо» выиграло лишь трижды, 17 раз побеждал «Рубин», ну и было 15 ничейных результатов. В феврале вничью сыграли в товарищеской встрече (2:2). В прошлом сезоне также два ничейных исхода (оба раза по 1:1). А вот в Кубке России «Рубин» победил 1:0.
Ничья вроде бы напрашивается, но мне кажется, рано или поздно динамовцы казанское проклятие снимут. Приятное впечатление «Рубин» оставил по игре с «Локомотивом». Но динамовцы всё-таки фавориты. Первый тайм в Туле обнадёжил. Попробую предположить, что «Динамо» в этой встрече победит».
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