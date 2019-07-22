Рублёв — Гарин: котировки на матч 1-го круга турнира в Гамбурге
Сегодня, 22 июля, в матче первого круга турнира ATP в Гамбурге россиянин Андрей Рублёв сыграет с представителем Чили Кристьяном Гарином. Букмекеры назвали фаворита встречи.
Поставить на победу Рублёва можно с коэффициентом 1.65. Это примерно 58% вероятности. Шансы Гарина букмекеры оценили коэффициентом 2.25 (42%).
Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 22 гейма, можно за 1.92. С коэффициентом 1.88 можно поставить на то, что теннисисты не доберутся до этой отметки.
По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход поединка — победа россиянина в двух сетах (коэффициент 2.40).
Победитель матча во втором круге турнира сыграет с сильнейшим в противостоянии норвежца Каспера Рууда и Робина Хасе из Нидерландов.
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