Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете электронных бестиражных лотерей.
Согласно документу, в России запретят бестиражные лотереи с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и технических устройств. Теперь проведение таких лотерей не допускается даже при условии использования электронных билетов.
«В целях исключения проведения азартных игр под видом лотерей законопроектом предусматривается: исключение норм, допускающих проведение бестиражных лотерей с использованием электронных лотерейных билетов; введение запрета на проведение бестиражных лотерей с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, а также с использованием технических устройств», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Новый закон также установил размер призового фонда лотерей: он должен составлять не менее 50% от выручки, но не более 70% от выручки. При этом размер целевых отчислений должен составлять 10% от разницы между квартальной выручкой и сформированным за отчётный квартал призовым фондом.
- 22 июля 2019
-
11:00
-
10:02
- 21 июля 2019
-
19:00
-
18:25
-
17:50
-
17:15
-
16:40
-
16:05
-
15:30
-
14:55
-
14:20
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
11:30
-
10:45
-
10:00
-
09:15
-
08:30
- 20 июля 2019
-
20:15
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:20
-
12:40
-
12:00
-
11:20
-
10:40