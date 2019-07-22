Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете электронных бестиражных лотерей.



Согласно документу, в России запретят бестиражные лотереи с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и технических устройств. Теперь проведение таких лотерей не допускается даже при условии использования электронных билетов.



«В целях исключения проведения азартных игр под видом лотерей законопроектом предусматривается: исключение норм, допускающих проведение бестиражных лотерей с использованием электронных лотерейных билетов; введение запрета на проведение бестиражных лотерей с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, а также с использованием технических устройств», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Новый закон также установил размер призового фонда лотерей: он должен составлять не менее 50% от выручки, но не более 70% от выручки. При этом размер целевых отчислений должен составлять 10% от разницы между квартальной выручкой и сформированным за отчётный квартал призовым фондом.