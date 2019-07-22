Ирландский букмекер выступил против логотипов спонсоров на футболках команд

Ирландская букмекерская компания Paddy Power стала спонсором английского футбольного клуба «Хаддерсфилд Таун». Команда представила дизайн формы с огромным логотипом букмекера, нарушающим все правила размещения, и даже сыграла в такой форме товарищеский матч.
Разумеется, такой дизайн привлёк внимание футбольной ассоциации Англии. Но оказалось, что в Paddy Power таким образом призвали спонсоров не размещать свои логотипы на футболках команд. Кампания получила название «Спасем нашу футболку».
«Спонсорство в футболе зашло слишком далеко. Да, спонсоры играют важную роль в развитии футбола, но футболка — это святое. Поэтому сегодня мы призываем других спонсоров присоединиться к кампании «Спасем нашу футболку». Мы — спонсор, знаем своё место. Этого места нет на ваших футболках», — заявил маркетинг-директор Paddy Power Виктор Коркоран.
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