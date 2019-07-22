Эксперты назвали шансы Платини попасть в тюрьму за коррупцию

18 июня выдающегося в прошлом французского футболиста, экс-президента УЕФА Мишеля Платини задержали по подозрению в коррупции. По версии следствия, Платини причастен к фальсификации результатов голосования, согласно которому Катар получил право на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. Экс-президента УЕФА освободили на следующий день, но расследование продолжается.



Букмекеры принимают ставки на то, получит ли Платини тюремный срок за свои деяния. Поставить на то, что до 31 декабря 2019 года суд приговорит француза к лишению свободы, можно с коэффициентом 11.00. Это соответствует примерно 9% вероятности.



Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 год. Затем его отстранили от футбола на восемь лет из-за крупного денежного перевода на его имя от экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера. Позднее срок дисквалификации сократили до четырёх лет.