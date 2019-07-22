Аналитики назвали наиболее вероятную тренерскую отставку в РПЛ

В сезоне-2019/20 РПЛ прошло два тура. Букмекеры уже принимают ставки на то, кто из тренеров первым покинет свой пост.



По оценке аналитиков, вероятнее всего первая отставка сезона произойдет в «Тамбове». Клуб достойно провел первые два матча в элитном дивизионе, но очков не набрал. А тренер тамбовчан Александр Григорян получил порцию критики за участие в аналитической программе накануне матча своей команды.



Коэффициентом 6.00 (по 14%) оценили вероятность отставки в «Крыльях Советов», «Спартаке» и «Сочи». Спартаковцы под управлением Олега Коноква набрали в первых двух турах 4 очка, у Миодрага Божовича и его команды 3 балла, сочинцы под руководством Александра Точилина очков не набрали.



Поставить на то, что своего поста первым лишится Дмитрий Парфенов из «Урала» или Вадим Евсеев из «Уфы», можно за 7.00 (по 11%). У екатеринбуржцев максимальный результат в первых двух турах, уфимцы проиграли оба стартовых матча. За 8.00 (10%) можно поставить на увольнение Рашида Рахимова из «Ахмата». Клуб из Грозного имеет в активе 3 очка.



Наконец, сделать ставку на то, что первым свой пост покинет главный тренер «Зенита» Сергей Семак, можно за 20.00 (4%). У питерцев 6 очков после 2 матчей.