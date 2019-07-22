Аналитики назвали наиболее вероятную тренерскую отставку в РПЛ

В сезоне-2019/20 РПЛ прошло два тура. Букмекеры уже принимают ставки на то, кто из тренеров первым покинет свой пост.
По оценке аналитиков, вероятнее всего первая отставка сезона произойдет в «Тамбове». Клуб достойно провел первые два матча в элитном дивизионе, но очков не набрал. А тренер тамбовчан Александр Григорян получил порцию критики за участие в аналитической программе накануне матча своей команды.
Коэффициентом 6.00 (по 14%) оценили вероятность отставки в «Крыльях Советов», «Спартаке» и «Сочи». Спартаковцы под управлением Олега Коноква набрали в первых двух турах 4 очка, у Миодрага Божовича и его команды 3 балла, сочинцы под руководством Александра Точилина очков не набрали.
Поставить на то, что своего поста первым лишится Дмитрий Парфенов из «Урала» или Вадим Евсеев из «Уфы», можно за 7.00 (по 11%). У екатеринбуржцев максимальный результат в первых двух турах, уфимцы проиграли оба стартовых матча. За 8.00 (10%) можно поставить на увольнение Рашида Рахимова из «Ахмата». Клуб из Грозного имеет в активе 3 очка.
Наконец, сделать ставку на то, что первым свой пост покинет главный тренер «Зенита» Сергей Семак, можно за 20.00 (4%). У питерцев 6 очков после 2 матчей.
- 22 июля 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:02
- 21 июля 2019
-
19:00
-
18:25
-
17:50
-
17:15
-
16:40
-
16:05
-
15:30
-
14:55
-
14:20
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
11:30
-
10:45
-
10:00
-
09:15
-
08:30
- 20 июля 2019
-
20:15
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:00