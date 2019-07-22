Англичане выступили за спонсорство букмекерами футбольных клубов
Опрос среди болельщиков английских футбольных клубов показал, что фанаты поддерживают спонсорство их любимых команд букмекерскими компаниями.
В опросе приняли участие почти 30 тыс. футбольных фанатов. 71% опрошенных считают, что участие игровой индустрии в футболе — нормальное явление. Они также считают, что такое спонсорство предусматривает защиту для молодых и проблемных игроков на ставках. 28% респондентов делают ставки в компании SkyBet — главном спонсоре английской Премьер-лиги.
Ранее в английском футболе развернули кампанию, ставящую под сомнение целесообразность спонсорства футбольных клубов букмекерскими компаниями.
Букмекер Paddy Power призвал коллег по индустрии не размещать свои логотипы на футболках команд.
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