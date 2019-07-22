Аналитики: Хабиб Нурмагомедов может завершить карьеру в ближайшее время

По мнению аналитиков, Хабиб Нурмагомедов может официально объявить о завершении карьеры до наступления 2021 года.
Если российский боец смешанных боевых искусств решит прекратить профессиональные выступления, то сыграет ставка c коэффициентом 5.10 (вероятность 18%). Обратный вариант эксперты оценивают коэффициентом 1.13 (82%).
Ранее россиянин заявлял, что не будет продолжать драться, когда его рекорд достигнет отметки «30-0». Недавно менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов заявил, что Хабиб может завершить карьеру в любой момент, если у него пропадёт желание тренироваться.
В настоящее время у Нурмагомедова в рамках UFC 27 побед без единого поражения. 7 сентября Хабиб сразится с Дастином Порье за титул абсолютного чемпиона мира в лёгком весе.
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