Аналитики: Хабиб Нурмагомедов может завершить карьеру в ближайшее время

По мнению аналитиков, Хабиб Нурмагомедов может официально объявить о завершении карьеры до наступления 2021 года.



Если российский боец смешанных боевых искусств решит прекратить профессиональные выступления, то сыграет ставка c коэффициентом 5.10 (вероятность 18%). Обратный вариант эксперты оценивают коэффициентом 1.13 (82%).



Ранее россиянин заявлял, что не будет продолжать драться, когда его рекорд достигнет отметки «30-0». Недавно менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов заявил, что Хабиб может завершить карьеру в любой момент, если у него пропадёт желание тренироваться.



В настоящее время у Нурмагомедова в рамках UFC 27 побед без единого поражения. 7 сентября Хабиб сразится с Дастином Порье за титул абсолютного чемпиона мира в лёгком весе.