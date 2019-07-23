«Барселона» — «Челси»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч международного турнира

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на товарищеский матч «Барселона» — «Челси».
Ставка: минимум 3 гола в матче за 1.65.
«Пока сложно говорить о том, что команды находятся в оптимальном состоянии, пусть у «Челси» сезон стартует достаточно скоро, но все равно, мне кажется, еще рано делать глобальные, глубокие выводы о форме команд. Напротив, этот матч познакомит нас с нынешними «Челси» и «Барселоной».
У лондонцев новый тренер, наверняка полностью команда еще не управляема. Поэтому фаворит, конечно, «Барселона». Но так как это игра двух команд, которые располагают большим количеством мастеров, пусть у «Барсы» и не вернулись еще южноамериканские футболисты с Кубка Америки, я думаю, ставка на тотал больше 2,5 гола зайдет», — сказал Арустамян.
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