«Барселона» — «Челси»: прогноз Константина Генича на товарищеский матч

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на товарищеский матч «Барселона» — «Челси».



Ставка: минимум 2 гола в 1-м тайме за 2.54.



«Это первый подготовительный матч для тех и для других. Всегда сложно давать прогноз, не зная, в каком состоянии находятся команды. Если вспомнить, как «Челси» и «Барселона» играли в предсезонных матчах, а в прошлом году «Барселона» играла в Международном кубке чемпионов, то «Барса» первый матч всегда старалась играть ярко и в атаку, несмотря на отсутствие лидеров. У Суареса своя история, Месси пока отдыхает на курортах карибского бассейна и к команде присоединится позже.



Но есть футболисты, которые горят желанием себя проявить и могут это сделать. Это и молодые исполнители. Главная интрига в том, как себя проявит Антуан Гризманн. На первой тренировке его дважды проверили между ног, но пока эти новости поступают. Плюс Фрэнки де Йонг.



Я думаю, что «Барселона» фаворит в матче с «Челси». У «Челси» есть свои кадровые проблемы. Во-первых, это первый матч на посту главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Это само по себе интригует. Это интересно, плюс взаимоотношения «Челси» и «Барселоны» прекрасно известны.



У «Челси» со сборов в Японии уехал Н’голо Канте. У него продолжаются проблемы с коленом из-за травмы, полученной в конце прошлого сезона. С одной стороны, «Челси» должен форсировать подготовку, потому что сезон начинается чуть раньше. Тем более что «Челси» ещё играет в матче за Суперкубок Европы 14 августа. Чемпионат у синих начинается раньше, чем у «Барселоны». Не знаю, какой план подготовил Лэмпард и как он работает. Игроки далеко, и в каком состоянии футболисты, предсказать не берусь.



Опять же отталкиваясь по памяти, как «Барселона» играла свои товарищеские матчи, даже далеко от родины, будь то США или вот сейчас будет Япония, я думаю, что здесь будут голы. Во-первых, это матч хоть и за кубок, но выставочный, где футболисты стараются себя проявить, но и уровень готовности не позволяет им сыграть сконцентрировано и внимательно в обороне. Есть резон попробовать сыграть голы в этом матче.



Я бы сыграл первый тайм больше 1,5 за неплохой коэффициент и по матчу взял бы больше трёх. Можно было бы банально обойтись «обе забьют и ТБ (2,5)», но давайте ограничимся теми вариантами, которые я предложил. Дальше уже после того как они сыграют, будем анализировать и думать, что в следующих матчах они нам предложат», — сказал Генич.