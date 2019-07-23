«Барселона» — «Челси»: прогноз Алексея Андронова на матч Rakuten Cup

Популярный комментатор дал прогноз на матч «Барселона» — «Челси». Товарищеская встреча состоится 23 июля, на стадионе «Сайтама Стэдиум» в Сайтаме.
Cтавка: победа «Барселоны» с форой (0) за 1.79.
«Товарищеский матч. Мне кажется, здесь ключевой вопрос, сколько будет отдыхать Месси, который натерпелся всяких неприятностей во время Кубка Америки. Это ключевая вещь для «Барселоны», а не для данного матча.
У «Челси» новый тренер, который на таком уровне ещё не работал. Опыта он практически не имеет. Несколько больше экспериментов англичане себе будут позволять. «Барселона», даже поменяв несколько игроков в составе, всё равно будет играть в понятный всем футбол.
Поскольку букмекеры дают вариант «Барселона» с форой (0) за 1,79, я просто не вижу другого варианта. После ухода Азара выигрывать у «Барселоны» «Челси» практически нечем», — сказал Андронов.
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