«Барселона» — «Челси»: прогноз Алексея Андронова на матч Rakuten Cup

Популярный комментатор дал прогноз на матч «Барселона» — «Челси». Товарищеская встреча состоится 23 июля, на стадионе «Сайтама Стэдиум» в Сайтаме.



Cтавка: победа «Барселоны» с форой (0) за 1.79.



«Товарищеский матч. Мне кажется, здесь ключевой вопрос, сколько будет отдыхать Месси, который натерпелся всяких неприятностей во время Кубка Америки. Это ключевая вещь для «Барселоны», а не для данного матча.



У «Челси» новый тренер, который на таком уровне ещё не работал. Опыта он практически не имеет. Несколько больше экспериментов англичане себе будут позволять. «Барселона», даже поменяв несколько игроков в составе, всё равно будет играть в понятный всем футбол.



Поскольку букмекеры дают вариант «Барселона» с форой (0) за 1,79, я просто не вижу другого варианта. После ухода Азара выигрывать у «Барселоны» «Челси» практически нечем», — сказал Андронов.