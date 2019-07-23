«Барселона» — «Челси»: прогноз Егора Титова на товарищескую встречу

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» — «Челси». Товарищеская встреча состоится 23 июля на стадионе «Сайтама Стэдиум» в Сайтаме.



Ставка: победа «Барселоны» за 2.55.



«Барселона» и «Челси» сыграют в Японии. Интересно будет посмотреть на обновлённый «Челси», которым будет руководить Фрэнк Лэмпард. Интересно, что из этого получится. Но, думаю, лондонцам будет сложно пока что. Они лишились Эдена Азара. Да, куплен Пулишич, он по манере игры, по фактуре чем-то напоминает Азара, он моложе, но класса такого ещё не достиг. Не очень понятно, кто будет лидером в составе этого «Челси», покупки команде еще нужны.



«Барселона» выйдет без Месси, без Суареса, без Коутиньо, Артура. Очень многих не будет. Но должен с первых минут сыграть Гризман. Это, конечно, огромная интрига, как француз заиграет за «Барселону», как проявит себя, на какой позиции он будет действовать.



Думаю, что структура игры у «Барселоны» покрепче, взаимодействия лучше. Поэтому в этом матче жду победы «Барселоны». «Челси» пока в поиске, там будут что-то новое пробовать. Результат вторичен», — сказал Титов.