«Барселона» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на товарищескую игру
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на товарищеский матч «Барселона» — «Челси».
Ставка: «Челси» не забьёт за 3.85.
«Матч вроде бы товарищеский, но это и репутация, и борьба с конкурентами за место в составе, ну и прочие приятные бонусы, такие заманчивые мотивационные истории. В этой игре, мне кажется, надо ставить на «Барселону», которая более сыгранная, понятная, не опускающаяся в классе ниже каких-то своих предельных отметок.
Я попробую предположить, что «Барселона» выиграет этот матч всухую со счётом 2:0, забив по голу в каждом из таймов, тем самым игра окажется низовой. «Челси» не забьёт, так как будет искать свою новую игру и своего нового лидера», — сказал Казаков.
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