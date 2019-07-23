«Барселона» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на товарищескую игру

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на товарищеский матч «Барселона» — «Челси».



Ставка: «Челси» не забьёт за 3.85.



«Матч вроде бы товарищеский, но это и репутация, и борьба с конкурентами за место в составе, ну и прочие приятные бонусы, такие заманчивые мотивационные истории. В этой игре, мне кажется, надо ставить на «Барселону», которая более сыгранная, понятная, не опускающаяся в классе ниже каких-то своих предельных отметок.



Я попробую предположить, что «Барселона» выиграет этот матч всухую со счётом 2:0, забив по голу в каждом из таймов, тем самым игра окажется низовой. «Челси» не забьёт, так как будет искать свою новую игру и своего нового лидера», — сказал Казаков.