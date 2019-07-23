ПСВ — «Базель»: прогноз Алексея Андронова на отборочный матч Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч ПСВ — «Базель». Это первая встреча команд во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2019/20. Она состоится 23 июля на стадионе «Филипс» в Эйндховене.



Ставка: обе забьют за 1.90.



«Матч квалификации Лиги чемпионов. Интересная пара. И вроде бы фаворит в ней очевиден. И с точки зрения букмекеров, дело обстоит именно так.



Мы знаем, что голландский чемпионат довольно весёлый. Команды голландские, играющие надёжно в обороне, большая редкость. Речь даже о сильных клубах, далеко проходящих в еврокубках. Делают они это не за счёт обороны.



«Базель», думаю, прекрасно понимает свою задачу. Ему нужно приехать и постараться забить гол на поле соперника. В этом случае даже можно позволить себе пропустить два.



Я выбираю ставку «обе забьют» с коэффициентом 1,9. Мне кажется, швейцарский клуб также достаточно опытен. В конце концов, мы помним все его подвиги в еврокубках. Свою локальную задачу он очень хорошо чувствует и понимает», — сказал Андронов.