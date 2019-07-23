«Реал Мадрид» – «Арсенал»: прогноз Александра Неценко на товарищеский матч

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч «Реал» – «Арсенал»в рамках Международного кубка чемпионов.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.55.



«Арсеналу» надо скорее спешить на домашний «Эмирэйтс Кап», поэтому англичане быстрее всего завершат МКЧ. Как раз матчем против «Реала». «Пушкари» летом выиграли все 3 своих матча против «Колорадо Рэпидс», «Баварии» и «Фиорентины» с общим счетом 8:1. 3 гола забил молодой Нкетия. «Реал» пока провел всего один матч против «Баварии», уступив в нем 1:3, но получив гол от одного из новичков трансферной кампании 18-летнего бразильца Родриго из «Сантоса».



С учетом того, что АПЛ стартует на неделю раньше, чем Примера, форма британцев предпочтительнее. В обороне «пушкари» традиционно действуют небезошибочно, а вот продуктивность атаки у них на высоком уровне. Плюс есть еще одна мистическая деталь. С 2005 года «Реал» трижды встречался с «Арсеналом», но ни разу не выиграл. В 1/8 финала ЛЧ сезона-2005/06 лондонцы сыграли 0:0 и 1:0, а в «Эмирэйтс Кап» в 2008-м англичане опять выиграли 1:0. То есть «Реал» не забил даже мяча.



Теперь возьмем статистику. «Реал» за последние 6 игр в МКЧ проиграл 4, выиграв однажды. В 7 последних встречах в этом соревновании «галактикос» обязательно пропускали. У «Арсенала» 5 побед в 6 последних матчах МКЧ, и за последние 11 встреч в этом турнире англичане забивали в 10. А теперь ожидания. Нет никаких сомнений в том, что встреча получится результативной. И для прагматиков, и любителей играть по-крупному железная ставка – обе забьют. Добавим сюда ставку на то, что будут голы в обоих таймах. Но нам нужно увеличивать коэффициент, поэтому симпатично выглядит вариант поднять тотал минимум до «больше 2,5», суммируя его с остальными условиями. Напоследок, мне кажется, надо играть на то, что «Арсенал» не проиграет», — сказал Неценко.