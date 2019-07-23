«Реал» – «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч международного турнира

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» – «Арсенал» в рамках Международного кубка чемпионов.



Ставка: победа «Реала» и минимум 3 гола в матче за 2.50.



«Продолжается на трёх континентах в трёх кластерах Международный кубок чемпионов. Этот турнир всегда привлекает к себе повышенное внимание, топовые команды, суперафиши и действительно очень яркие матчи. Сейчас они проходят в Европе, США и в Азии. В США на стадионе «Федекс Филд» «Реал» сыграет с «Арсеналом».



«Арсенал» в рамках этого Кубка чемпионов уже одержал две победы. Победил «Баварию» и обыграл «Фиорентину» со счётом 3:0. Вот сейчас играть против «Реала». «Реал» начал не за здравие. В первой игре Эдена Азара мадридцы проиграли «Баварии» 1:3. Если вы смотрели, то видели, что там могло бы быть и 10:6, и 10:7. Моментов было что у «Баварии», что у «Реала» огромное количество. Даже удивительно, что в первом тайме ограничились всего одним мячом. Там мяч и по ленточке летал, и Бензема не попадал по мячу во вратарской.



В общем, моментов было очень много. «Реал» играл первый тайм основным составом, затем вышли новички и футболисты, которые хотят закрепиться в обойме клуба. Тот же Родриго неплохо себя показал и штрафной великолепно исполнил. Винисиус играл, Йович. Но пока второму придётся привыкать к требованиям Зидана и новым партнёрам. Это всё подготовительный период, но я не поверю, что «Реал» проиграет два матча подряд.



Как бы ни был хорош «Арсенал», обыграв «Баварию и «Фиорентину», а Эдвард Н’Китиа забил три мяча в этих матчах, от «Фиорентины» ничего не пропустили, но если видели фрагменты игры, то согласитесь, что «фиалки» на свой гол наиграли. Там просто каким-то чудом «Арсенал» не пропустил. На мой взгляд, «Арсенал» пропустит от «Реала». У мадридцев неплохо работала атака. Были моменты и у Модрича, Бензема, Асенсио. В общем, «Реал» в атаке был неплох, но в обороне проблем было достаточно. Три мяча — это за счастье ещё.



Я бы сыграл в этом матче победу «Реала». Можно сыграть тотал голов «Реала». С каждой игрой «Реал» будет добирать, и всё-таки для этих футболистов мадридского клуба, для Зидана проигрывать второй матч нельзя. Проиграли «Баварии», ну что делать… Ещё раз уступать или не обыгрывать «Арсенал» станет эмоционально-психологической проблемой.



Поэтому я бы сыграл здесь победу «Реала» через верх и, наверное, сам «Реал» больше двух. Можно рискнуть и сыграть больше 2,5. И «Бавария» могла много забить «Арсеналу», и «Фиорентина» могла забить, но не забила. Но класс игроков атаки «Реала» позволит распечатать ворота лондонского клуба», — сказал Генич.