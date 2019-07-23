«Бавария» — «Милан»: прогноз Ильи Казакова на игру международного турнира
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков сделал прогноз на матч предсезонного турнира «Международный кубок чемпионов» «Бавария» — «Милан». Встреча в США состоится в ночь с 23 на 24 июля по московскому времени.
Ставка: ничья за 4.25.
«Вот в матче «Бавария» — «Милан» я бы советовал ставить на низ. Здесь я вижу ничейный исход, но при условии, что обе команды забьют. Всё-таки предполагаю, что нам с вами стоит ждать меньшего количества забитых мячей, чем в других матчах, и попробую оттолкнуться от счёта 1:1.
Мне кажется, что и одна команда в этом смысле надежна, и вторая может похвастаться тем же самым. Оба клуба далеки пока от идеала, поэтому мой прогноз — низ и ничья», — сказал Казаков.
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